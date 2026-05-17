――――――――――――――――――― 5月18日 (月) ―― ◆国内経済 ・4月投信概況 (15:00) ・5年国債入札 ◆国際経済ｅｔｃ ・カナダ市場休場 ・中国4月70都市新築住宅販売価格 (10:30) ★中国4月鉱工業生産 (11:00) ★中国4月小売売上高 (11:00) ・中国1-4月固定資産投資 (11:00) ・