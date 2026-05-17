ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番一塁」で先発出場。3回裏の第2打席に16号ソロ、5回裏の第3打席に17号2ランを放ち、8－3の勝利に貢献した。ア・リーグ本塁打王争いで単独トップに立った日本人ルーキーの活躍に、現地からも称賛の声が相次いでいる。 ■初の1試合2発で“ジャッジ超え” 開幕直後から量産態勢を築き、1年目から本塁打を積み重ねてい