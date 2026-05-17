24日に東京競馬場で第86回（オークス／GI、芝2400m）が開催。阪神JF、桜花賞の勝ち馬スターアニス、フローラSの勝ち馬ラフターラインズ、桜花賞5着アランカール、同9着ドリームコアらが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■桜花賞馬の馬券内率は62.5% 馬券圏内は以下6レースに限られており、過去10年で前走桜花