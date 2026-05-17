お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。中東情勢の悪化をうけ、カルビーが「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更することを「なかなかの戦略」と評価した。同社はインクの原料となるナフサの調達が不安定になることから、「ポテトチップス」など主力14商品のパッケージを25日の週から順次白黒に切り替えると発表している。この話