サントリーに勝利し優勝を決め、喜ぶ大阪B・西田（中央）＝横浜アリーナバレーボールの大同生命SVリーグ男子プレーオフは17日、横浜アリーナで2戦先勝方式の決勝第3戦が行われ、大阪B（レギュラーシーズン2位）が昨季覇者のサントリー（同1位）にストレート勝ちし、2勝1敗で優勝を決めた。第1戦を落とした後に2連勝し、昨季スタートしたリーグで初めて頂点に立った。大阪Bは一進一退の第1セットを25―22で奪うと、第2、3セット