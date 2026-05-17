栃木県上三川町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は１７日、指示役の一人とみられる女（２５）の身柄を神奈川県内で確保した。捜査関係者への取材でわかった。容疑が固まり次第、強盗殺人容疑で逮捕する方針。今回の事件では、これまでに実行役とされる男子高校生４人と指示役の男（２８）が強盗殺人容疑で逮捕されている。