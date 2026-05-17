お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が17日にInstagramを更新。ヘアチェンジを報告すると、ファンから「さらに可愛くなった!!」「似合う！」といった反響が寄せられている。【別カット】蜂谷晏海「抜け毛が止まらない」キュートなヘアにチェンジ蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。そんな彼女が「やーーっと美容室いけた！」と投稿し