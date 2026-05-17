染谷将太主演映画『廃用身』の公開記念舞台あいさつが5月16日に開催。主演の染谷が、作品について語った。【写真】染谷将太、北村有起哉ら、流木を抱えて登場したキャスト陣本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切った本人の病気の改善や、介護者の負担軽減を見込み、どんどん施術にのめり込ん