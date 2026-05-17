きさらぎ賞を制し、皐月賞１２着だったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が鼻出血のため、日本ダービー（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）への登録を見送った。５月１７日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。１７日に美浦・Ｗコースで５ハロン７１秒６―１３秒０の時計をマークしたが、その後に厩舎にて馬体チェックを行ったところ、わずかに鼻出血の症状が認められ、獣医師による検