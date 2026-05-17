ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。ＭＣの浜田雅功に「小室ファミリー」の先輩であることを明かす一幕があった。１９９３年、西武を破って日本シリーズを制するなど絶頂期を迎えていた１９９４年、小室哲哉氏プロデュースの「Ｘｅｎｏ〜見知らぬ人」で歌手デビューを飾っていたことが明かされると、「いい曲なんですよ」と