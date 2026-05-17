◆パ・リーグ楽天１―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル最強）楽天は初回に２点を先制されると、終盤に突き放されて敗戦。連勝は「３」で止まった。先発の藤井は初回に２死三塁から栗原に先制２ランを被弾。それでも６回を投げて５安打２失点にまとめた。楽天・三木肇監督は先発した左腕について「打った栗原選手が素晴らしいとは思うんですが、先に先制点が入ると追いかけるのも難しくなってくる。あそこで粘ってほしい