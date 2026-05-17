５月２５日に札幌モエレ沼公園野球場で開幕する第６５回春季北海道高校野球大会の代表１６校が決定した。３連覇中の北海、センバツ甲子園に出場した北照のほか、４８年ぶりの倶知安、伝統校の帯広三条、旭川東など公立６校が地区予選を突破した。２０日に組み合わせ抽選会が行われ、順調に日程が進めば３１日に決勝が開催される。出場校は以下の通り。▽函館地区・函館大有斗▽室蘭地区・駒大苫小牧▽札幌地区・北海・東海