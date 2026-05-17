【スターバックス】に登場した“香るソーダ”シリーズ。昨年発売後に話題を集めた一杯が今年もお目見えしました。シトラスの香りとフルーツ感が楽しめる炭酸ドリンクは、気温が上がるこれからの季節にもぴったり！ そのまま味わうのはもちろん、自分好みの一杯にアレンジするのもおすすめです。そこで今回は、マニアさんが試したカスタム技をご紹介します。 まるでパフェ！ いちごミルクティーに様