５大会連続のＷ杯代表に選出された日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１７日、クラブが都内での主催した選出会見に、韓国代表ＧＫ金承奎（キム・スンギュ）とともに登場した。長友は「カタール大会から４年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて、ここにたどり着くことができました。優勝するという夢に向かって、全身全霊をかけて戦いたい」などとあいさつした。約１時間の会見のラストで