「情報ライブ ミヤネ屋」のアシスタントを務めた読売テレビの林マオアナウンサー(41)が、大阪の商店街で女優・綾瀬はるか(41)とお好み焼きを食べたことを明かした。綾瀬との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】綾瀬はるかとまさかのお好み焼き！一緒に食べたい！ 林アナは9日に更新したインスタグラムで「奇跡綾瀬はるかさんと大阪の天神橋筋商店街でお好み焼きをいただきました嘘のような夢のような