ホットパンツが代名詞だった元人気アイドルで女優が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ピンクのピタピタパンツ姿を披露した。 【写真】これが77歳!?奇跡の美しさピタピタパンツも似合いすぎ 「金曜日の妻たちへ」などで知られる女優の小川知子は、77歳になる現在も体を鍛え、背筋もピーンと伸びホットパンツが代名詞だったころと変わらぬ体型を見せている。来月には映画「マイケル」も公開されることから、ム