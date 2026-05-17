岡山後楽園で茶つみ祭 岡山市では、17日の最高気温が31.8度と30度を超え、2日連続の真夏日となりました。この暑さの中、岡山後楽園では、昔ながらの茶摘みを楽しむ催しが開かれました。 「茶つみ祭」では、県内有数のお茶の産地である美作市海田の茶つみ踊り保存会のメンバー15人が、伝統の「茶つみ踊り」を披露しました。 踊りの後は、約300年前から園内にある茶畑で、「新芽つみ」を実演し、事前に申し込んだ