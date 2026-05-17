都内で記者会見が行われたFC東京が5月17日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出されたDF長友佑都と、韓国代表のGKキム・スンギュの「代表選出選手記者会見」を都内で行った。現在39歳の長友は、南アフリカW杯から5大会連続でのメンバー入り。”日本人初”だけでなく、”アジア人初”として、キャリアの集大成とも言える5度目のW杯へ挑む。長友は会見で家族への感謝を口にした。「とにかく愛