今年1月にレアル・マドリードの監督を退任したイングランド・プレミアリーグのチェルシーは5月17日、シャビ・アロンソが監督に就任することを正式発表した。契約期間は4年間で、2026年7月1日から指揮を執る。スペイン出身のアロンソ氏は、現役時代に2010年のワールドカップ優勝をはじめ、クラブと代表で合計17個のトロフィーを獲得した輝かしいキャリアを持つ。2017年に現役引退後は、指導者に転身。レバークーゼンで指揮を執