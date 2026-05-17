◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)フィギュアスケート・世界ジュニア選手権4連覇の島田麻央選手が試合前の始球式に登場しました。始球式前の取材で、「アメリカのこのスタジアムに初めて来てすごくワクワクもしていますし、すごく緊張もしています」と語っていた島田選手。「こんな機会はなかなか無いので、楽しんで投げられたら」と意気込むと、本番ではマウンドの前で2回転ジャンプを披露