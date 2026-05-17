◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA(17日、東京ドーム)巨人に2連敗を喫していたDeNA。3戦目のこの日は完封負けを喫し、同一カード3連敗となりました。この日先発のマウンドに上がったのは、プロ3年目の石田裕太郎投手。初回には2本のヒットで2アウト1、2塁とされると、岸田行倫選手の先制タイムリーを浴びました。それでも2回は三者凡退。その後もランナーを背負いながらも、無失点の粘投を披露します。これを援護したいDeNA打線