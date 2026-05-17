「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）阪神が接戦を落とし、４カード連続で勝ち越しなし。打線は２度の満塁機逸するなど得点圏で決定打が出ず、７回４安打１失点だった先発・才木の投球に応えられなかった。試合後、藤川監督は「かみ合うのを待つしかないですね」と言い、あと一打が出なかった攻撃についても「我慢ですね。また来週からですね」と言い聞かせるように話した。打線は好機は作れているだけに「形を、きっ