「ロッテ３−２オリックス」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転勝ちでサブロー政権初の同一カード３連勝、初の４連勝を飾った。１点を追う六回、２死走者なしから佐藤の死球、池田の中前打で一、三塁とし、打席には５日以来のスタメン出場のソト。曽谷の初球、内角低めのスライダーを左翼席にたたき込む３号逆転３ランを放った。ソトの本塁打は４月１日以来、出場３０試合ぶり。先発の広池は７回７安打１失