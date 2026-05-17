「日本ハム３−６西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負け。３カードぶりの負け越しで借金２となり、４位に転落した。１点リードで迎えた七回に３番手の上原が代打・岸に逆転の左越え２ランを被弾。さらにネビンにも中越え２ランを浴び、この回一挙４点を奪われた。先発の北山は５回５安打１失点。制球にやや苦しみ、２点リードの五回２死満塁では渡部に右前適時打を浴びた。万波の好返球もあって１点でし