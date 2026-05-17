「阪神０−１広島」（１７日、甲子園）広島が競り勝った。新井監督の采配がズバリと当たった。０−０の七回だ。先頭の坂倉が左越え二塁打で出塁。無死二塁となり、打席にモンテロを迎えた場面で、指揮官がベンチを出た。ドミニカンに代わり、代打・矢野を送り出した。モンテロは１５日の阪神戦で左越えソロを放つなど、“虎キラー”として存在感を示していた。矢野はきっちり送りバントを決め、１死三塁だ。再び新井監督が