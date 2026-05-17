タレントの三田寛子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）との挙式・披露宴を2週間後に控えた心境を明かした。昨年11月に婚約発表した橋之助と能條は先月3日、婚姻届を提出したことを報告。挙式・披露宴は今月末に行われるが、三田はレストランでの自身のショットとともに「長男橋之助の結婚式が近づいてきました」と伝えた。「頭の中のTODOリス