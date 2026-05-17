藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は17日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で2日目が指し継がれ、80手目まで進んだ午後5時から夕休憩に入った。局面は後手・糸谷が飛車と馬で7筋を攻め、歩を放ってと金作りを狙っている。昼食休憩明けは藤井が57手目、6筋の歩を突き出して角をぶつけた。交換を拒まれたが、さらに右桂を5段目に跳ね出して攻勢を強めた。そ