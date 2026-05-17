7回途中無失点で2勝目を挙げた広島・岡本＝甲子園広島は岡本が6回1/3を4安打無失点と好投し2勝目を挙げた。小さく動く変化球で打たせて取り、終盤は3投手が好救援。七回に野間の適時打で奪った1点で逃げ切った。阪神は2度の満塁を生かせなかった。才木は7回1失点の力投。