サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表に選出されたDF長友佑都(39＝FC東京)が17日、都内での会見に出席した。その中で、チームの目標である「W杯優勝」について言及した。長友は日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続選出を決めた。3月の水戸戦で右太腿を負傷し、10日の東京V戦で先発復帰したばかりだが、日本代表の森保一監督の信頼は揺るがなかった。長友は「（2014年）ブラジル大会の時は、本田圭佑も優勝