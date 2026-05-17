日本ハム戦に先発した西武のワイナンス＝エスコンフィールド西武が今季初めて首位に立った。1―2の七回に代打の岸が2季ぶりの本塁打となる逆転2ラン、ネビンが2戦連発の7号2ランで続いた。八回は岸のスクイズで加点。ワイナンスは来日初登板勝利。日本ハムは3番手の上原が誤算。