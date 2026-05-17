「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）巨人が連勝を６に伸ばし、貯金を今季最多の５とした。竹丸がハーラートップタイの５勝目をマークした。前回登板の６日のヤクルト戦で七回途中、自己ワーストの５失点で２敗目を喫した左腕が、中１０日のリフレッシュ期間をへて復活した。今季７試合目の先発マウンドで６回を５安打無失点。８７球を投じ勝利投手の権利をつかんで降板した。「右打者を並べてくるんじゃないです