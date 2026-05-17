◇パ・リーグ日本ハム3―6西武（2026年5月17日エスコンF）日本ハムは細かいミスが響き、西武に敗れた。試合後、新庄監督は「ミスが多すぎて話す気にならないから今日は勘弁して」とがっくりだった。2―5と逆転を許した直後の7回、2死一、二塁で万波の中前打で1点を返した。ところが三塁を狙った一塁走者の上川畑がタッチアウト。反撃の芽を摘んでしまった。次打者が絶好調のレイエスだっただけにもったいない走塁