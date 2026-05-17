俳優の桃井かおり（75）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫のリクエストで作ったという手作りメニューを披露した。【写真】「愛だなぁ〜」夫のリクエストで手作りした“長崎ちゃんぽん”を披露した桃井かおり2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。投稿では、「長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか?連れの突然のリクエスト お客さまのオーダーには何でもど