ロッテが今季初の4連勝。0―1の六回にソトが逆転の3号3ランを放った。広池は要所を締め、7回1失点で先発ではプロ初白星となる今季初勝利を挙げた。オリックスは曽谷が一発に泣き、今シーズン初の4連敗で2位に後退した。