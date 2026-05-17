「巨人１−０ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）ＤｅＮＡは今季６度目の完封負けで、同一カード３連敗。勝率５割を切り、借金１に逆戻りした。対巨人戦は５連敗となった。打線は巨人・竹丸を攻略できず、走者を出しながらも要所を抑えられた。先発の石田裕は、６回７安打１失点。初回、１死一、二塁から岸田に先制適時打を許した。二回以降は粘り強い投球を見せたが、この１点が響いた。