1946年（昭和21年）8月17日、東京・芝の増上寺境内の裏山で、全裸の女性の死体が発見された。これをきっかけに、食糧の提供や就職の斡旋をエサに若い女性を誘い出し、7人を強姦・殺害した凶悪犯・小平義雄の存在が明らかになる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）なぜ事件は起きたのか？戦後の苦しい状況を利用した男の卑劣な手口とは――。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（