きょう（17日）夕方、赤磐市で建物火災があり、午後5時15分現在、消火活動が行われています。 消防によりますと、きょう午後4時52分、赤磐市町苅田で「倉庫か納屋が燃えている」と通報があり、消防車が消火にあたっているということです。今のところ、けが人の情報は入っていません。