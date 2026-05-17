俳優の町田啓太が5月17日、活動15周年アニバーサリーフォトブック『sign』（小学館）発売記念プレス取材会に出席した。写真集発売の経緯や、これまでの活動について語った。 参考：竹内涼真と町田啓太のキスシーンは想像力を掻き立てるーー男と男のいる映画『10DANCE』の熱い魅力 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』『九条の大罪』な