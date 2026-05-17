全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『羅針盤』です。次世代へ引き継がれ静かに育まれる名店の記憶ここはかつて45年続いた『六分儀』という喫茶店だった。店主が節目を迎え店を閉じると、学生時代に通った蕪木さんは手紙を書いて店を引き継ぎたいと願い出た。船の現在地を知るための計測器・六分儀から、2018年に航行先を決めるための道具・羅針盤へ生まれ変