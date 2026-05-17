短期間でメジャー屈指の強打者へと飛躍を遂げた村上(C)Getty Images文字通りリーグトップクラスの強打者となった。ホワイトソックスでメジャー1年目を謳歌する村上宗隆だ。現地時間5月16日のカブス戦でメジャーキャリア初の1試合2発を放った村上は、どうにも止まらない。本拠地に集ったファンの度肝を抜いた26歳は、ここまで45試合に出場して打率は.236ながら、17本塁打、長打率.567、OPS.943と軒並みハイアベレージをマーク。