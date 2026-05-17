お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは5月16日、自身のInstagramを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】南明奈、夫・濱口優との誕生日ショット！「アッキーナが さ、さ、さ、37歳！！」南さんは「昨日5月15日で37歳になりました 毎年恒例のサーティワンのアイスケーキでお祝いしてもらいました プリンセスが可愛い」とつづり、1枚の写真を投稿。ディズニープリンセスのアイスケーキと