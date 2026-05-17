松山市で開かれた第76回全国植樹祭の式典に出席された天皇、皇后両陛下＝17日午後（代表撮影）愛媛県を訪問中の天皇、皇后両陛下は17日、松山市の県総合運動公園を訪れ、第76回全国植樹祭の式典に出席された。天皇陛下はあいさつで「私たち一人一人が緑を守り育て、豊かな森林を次の世代、さらにその先の未来へと引き継いでいくことが、私たちの果たすべき大切な役割である」と述べた。式典で陛下はクヌギ、皇后さまはタチバナ