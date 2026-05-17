乙女座・女性の運勢 社会面での快進撃が続きます。現在の乙女座は仕事関連で大きな転機に来ており、でもそのなかで自分の新しいモチベーションや可能性を見つけ、次第にやる気も増してきているところなのでは。今週はさらに新しい展開があり、いっそう前向きな手ごたえをつかむときかも。それをうながしてくれるような誰かとの出会いもありえます。が、同時にいまは親しい対人関係も広がりやすいよう。そこにいると、よりい