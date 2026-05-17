天秤座・女性の運勢 今後の自分について、より具体的に明確にひらめきそうな、非常に冴えたタイミングです。いまの天秤座は自分を新しくしたいという意欲が強く、パートナーや親友のような大事な相手とタッグを組み、新しい何かを見つけたいという思いが強いよう。いまはそれに呼応するようにヒントや具体的な展開がやってきやすいときですが、ただ難しいのは、周囲に「そんなに頑張る必要ないのに」的な力も働くこと