射手座・女性の運勢 いまの射手座はより大きくて新しい何かを追いたい情熱を持っている状態で、身近にはそんな自分に前向きな刺激をくれる人たちが、数多くいるのでしょう。特にパートナーや親友など、いまヒントをくれるのは自分にとって特別な誰かなのでは。その発想の斬新さや行動の速さに驚き、エネルギーをもらえそうです。ただ、現在は社会面もかなり好調で、自分の過去の経験も評価されている状態にいる