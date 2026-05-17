蠍座・女性の運勢 家や家族に関することについて、パートナーとは意見が衝突するかもしれません。蠍座を取り巻く状況は規模の大きい転機を迎えており、特に今週はより重要なヒントや展開がやってくるときかも。「こういう風に変えていけばいいのでは？」的指針が得られそうですが、そういう大変だけど前向きな動きに対し、パートナーは異論を唱えそうです。相手からすると「そんな努力必要ある？」なのか