山羊座・女性の運勢 まさに自分の価値観が強く揺さぶられ、葛藤を覚えやすいタイミング。いまの山羊座は社会面で大きな転機を迎えており、それに沿って日常を作り替えていく必要を強く感じていそう。重ねて、いまは新展開が起こりやすく「こんな感じでやっていければいいのでは？」という手ごたえも得られるので、気分的には上がりそうです。が、難しいのはいまは一個人としてもやりたいことがあり、パートナーや親友