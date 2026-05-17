水瓶座・女性の運勢 家族との関係や日常生活と自分の折り合いに、難ありのとき。現在、新しい自分を開拓しようという強い意志を持つ水瓶座。それには現状成功し、今週はまた新しいきっかけやひらめきを得られそう。「こんな風にやっていけばいいのかも」が見つかり、勢いづくときでしょう。が、現在は社会面も好調でいろいろうまく回っているため、「なのに、何で水瓶座はそんなことをしたがるのか？」と言われるのかも（たとえば