魚座・女性の運勢 誰かの言動にカチンとくる可能性の高いタイミングかもしれません。いまの魚座は自分を鼓舞し、新しいことに幅広く挑戦していこうという気持ちを持っています。特に社会面や日常生活に関して当てはまり、事実、家族関係や生活面では以前なら考えられなかった前進もありえるよう。が、いま縁があり親しくなりやすい相手はそれに対し、否定的な態度をとるのかも。話は合うし楽しい相手ですが、それには結構カチンと