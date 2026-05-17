◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第3戦大阪ブルテオン3―0サントリー（2026年5月17日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位の大阪ブルテオン（大阪B）は同1位のサントリーに3―0のストレート勝ちを収め、2連勝で初優勝を果たした。第1セットは最初のポイントが一度はサントリーとなったが、大阪Bはいきなりチャレンジ。これが成功して最初の得点